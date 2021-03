Heppenheim/Bergstraße. Der Fahrgastbeirat des Kreises Bergstraße lädt für Dienstag, 30. März, 17.30 Uhr, zur Videokonferenz ein. Auf der Tagesordnung stehen u. a. die Vorstellung der Fahrplanstudie zur Überwaldbahn und die Ergebnisse einer Studie zu alternativen Antriebskonzepten. Interessierte können sich per E-Mail an nahverkehr@kreis-bergstrasse.de oder telefonisch 06252/155 586 für die Sitzung anmelden und erhalten die Zugangsdaten per Mail zugesandt. red