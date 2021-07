Fahndung nach Täter mit Phantombild

Heppenheim. Eine 33 Jahre alte Frau wurde am 16. Juni (Mittwoch) im Bereich des Kanonenwanderweges von einem Mann aufgelauert und angegriffen. Der noch Unbekannte packte die Spaziergängerin gegen 21.30 Uhr an den Schultern und zog sie in eine kleine Ausbuchtung des Wanderweges, etwa 150 Meter entfernt vom Parkplatz Starkenburg. Nur aufgrund der heftigen Gegenwehr und der lauten Rufe der Frau sowie des Einsatzes von Pfefferspray ließ der Mann von ihr ab und flüchtete.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Ermittler suchen nun gemeinsam mit einem Phantombild nach dem unbekannten Täter.

Mit diesem Phantombild fahndet die Polizei nach dem Täter vom 16. Juni am Kanonenweg. © ots

Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß und zwischen 40 und 50 Jahre alt. Der Mann, der im südhessischen Dialekt gesprochen hat, soll eine füllige Statur und blonde Haare haben. Zur Tatzeit war er mit einem hellblauen T-Shirt, einer kurzen Hose und einer Kappe bekleidet. ots