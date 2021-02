Heppenheim. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden vom 1. bis 10. März Online-Veranstaltungen zum Equal Care Day (1.3.), zum Internationalen Frauentag (8.3.) und zum Equal Pay Day (10.3) angeboten. Mit den Aktionen soll ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, für gleichberechtigte Verteilung der Sorgearbeit, für Chancengleichheit unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion, Behinderung oder sexueller Identität sowie für gleiche Bezahlung Aller gesetzt werden. Daran beteiligen sich die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Heppenheim, Susanne Straub, und die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Bergstraße.

Am 1. März 2021 findet um 11 Uhr der einstündige Online-Vortrag zum Thema: „Das bisschen Haushalt und die unsichtbare Arbeit, die ihn am Laufen hält“ statt. Referentin Susanne Maier geht den Fragen auf den Grund, wieso Care-Arbeit oft geringgeschätzt wird, warum sie öfter an Frauen hängenbleibt und was man ändern kann und muss, um die Sorgearbeit fair zu verteilen.

Die Zugangsdaten für die kostenfreie Teilnahme lauten: https://global.gotomeeting.com/join/847516149. Folgend die Rufnummer für eine Teilnahme per Telefon: Deutschland: +49 892 0194 301. Der Zugangscode lautet: 847-516-149.

Zum Internationalen Frauentag am 8. März freuen sich die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten über ein Grußwort der Sprecherin der DGB-Gewerkschaftsfrauen im Kreis Bergstraße, Hilde Kille. Beginn ist um 19 Uhr.

Virtuell treffen sich Interessierte über folgenden kostenfreien Zugang https://global.gotomeeting.com/join/458395333, telefonisch oder per Smartphone - Deutschland: +49 891 2140 2090, Zugangscode: 458-395-333.

Ab ca. 19.30 Uhr wird eine interne Vorführung des Dokumentarfilms „Woman – 2000 Frauen, 50 Länder, 1 Stimme“ über einen Stream erfolgen. „Woman“ ist ein weltweites Projekt, das 2000 Frauen in 50 verschiedenen Ländern eine Stimme gibt. Die Laufzeit beträgt 105 Minuten. Mehr zum Film: https://mindjazz-pictures.de/filme/woman/.

Neben den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und dem DGB unterstützen das Familienbildungswerk e. V. und das Lernmobil Viernheim e. V. die Vorführung des Films mit einem Kontingent an Gutschein-Codes – solange der Vorrat reicht. Interessierte melden sich beim Gleichstellungsbüro der Stadt Heppenheim unter gleichstellungsbeauftragte@stadt.heppenheim.de und erhalten mit etwas Glück einen freien Gutschein-Code.

Gleichzeitig wird auf der Homepage der Stadt Heppenheim die Ausstellung „Abstand Verbindet“ zu sehensein.

Anlässlich des Equal Pay Day wird am 10. März 2021 von 18.30 bis ca. 20 Uhr ein kostenfreier Online-Workshop für Frauen angeboten mit dem Titel „Die soziale Funktion von echten Beziehungen zu Menschen – wie können wir auch in dieser turbulenten Zeit Kontakte pflegen?“. Referentin Anna Basse will aufzeigen, wie „Frau“ der Spirale der Einsamkeit entkommt. Anmeldung und Teilnahme erfolgen über den Link: https://attendee.gotowebinar.com/register/4571193616674534670. red