Auf das Corona-Thema hat keiner mehr Lust. Auch nicht bei der Sparkasse Starkenburg. „Und wer keine Lust mehr hat, der muss mal wieder richtig lachen!“ Vorstandsvorsitzender Jürgen Schüdde brachte es auf den Punkt. Herzhaft lachen kann man in diesem Jahr allerspätestens am Samstag, 23. Juli, wenn auf dem Parkplatz hinter der Sparkassenfiliale an der B3 die „1. Heppenheimer Lachnacht“ steigt.

