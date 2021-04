Erst Flucht, dann Unfall mit der Polizei

Heppenheim. Am Montagvormittag gehen die meisten Gewerbetreibenden im Heppenheimer Gewerbegebiet Daimlerstraße/Weiherhausstraße wieder ihrem gewohnten Alltag nach – sofern man unter Pandemie-Bedingungen hiervon überhaupt sprechen kann. Nichts mehr zu sehen und zu spüren ist in diesem Moment von den actiongeladenen Szenen, die sich hier in den späten Stunden des Sonntagabends abgespielt haben.

Aus dem Fenster gebrüllt

Um 22.38 Uhr wurde der nahegelegenen Polizeistation ein Autofahrer gemeldet, der wiederholt die Lorscher Straße (B 460) hin und her fuhr. Auch über den Europaplatz ist das Fahrzeug offenbar gerast, beruft sich die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen auf Mitteilungen aus der Bevölkerung. Zudem habe der Fahrer immer wieder aus dem Fenster gebrüllt und geparkte Fahrzeuge nur knapp passiert.

Rücksichtslose Fahrweise

Zwei Streifen hätten kurz darauf in der Lorscher Straße einen Renault Laguna festgestellt, der stadteinwärts unterwegs war. Die Polizei wollte den Wagen stoppen und den Fahren kontrollieren, was zunächst nicht gelang. Dieser ignorierte die Anhaltezeichen und versuchte, sich mit zum Teil überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtsloser Fahrweise der Kontrolle zu entziehen, heißt es vonseiten der Polizei. Die Streifen nahmen deshalb die Verfolgung in der Lorscher Straße auf.

Nachdem der Flüchtige zunächst noch eine Straßensperre umfuhr und hierbei fast mit einem Streifenfahrzeug kollidierte, konnte er schließlich in der Daimlerstraße auf einem unbefestigten Firmengelände gestoppt werden. Die quietschenden Reifen seien nicht zu überhören gewesen, berichten Anwohner auf Nachfrage der Zeitung.

Am Ende der Verfolgungsjagd kollidierte der Renault mit einem der Streifenwagen, an beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von insgesamt rund 5500 Euro. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt.

Rund 1,7 Promille im Blut

Da der 30 Jahre alte Fahrer nach Angaben von Polizeisprecher Bernd Hochstädter unter erheblicher Alkoholeinwirkung stand – ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille –, folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Ein Ergebnis der Blutentnahme stehe derzeit noch aus, so Hochstädter weiter. „Überhaupt dauern die Ermittlungen noch an“, so der Pressesprecher.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde jedoch bereits am Sonntag eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro erhoben. fran/dj

