Heppenheim. 14 Schüler und Schülerinnen haben in diesem Jahr an der Abendrealschule Heppenheim ihren Realschulabschluss erlangt. „Für den Abschlussjahrgang ist das heiß ersehnte Zeugnis der Weg in ein Arbeitsleben mit vielen neuen Chancen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Rahmen einer Feierstunde – mit gebührendem Abstand – habe die Schulleitung die Absolventen ihres Lehrgangs verabschiedet.

AdUnit urban-intext1

Viele neue Schüler hätten jedes Jahr die Chance, an der Abendschule den Realschulabschluss zu erwerben und Freundschaften zu schließen, schreibt die Schule. Und nichts schweiße so sehr zusammen, wie ein gemeinsames Ziel und die Härten, „die man auf sich nimmt, um dieses zu erreichen“. Für einige Absolventen gebe es vielleicht auch eine neue Herausforderung – „nämlich das Fachabitur oder Abitur an unserem Abendgymnasium zu erreichen“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. zg