Als 1991 am Institut für Rebenzüchtung der Hochschule Geisenheim die ersten Reben des lange als verschollen geltenden Roten Rieslings wieder auftauchten, ging für den heutigen Vorsitzenden der Bergsträßer Winzer eG, Reinhard Antes, ein Traum in Erfüllung. Schon lange hatte der Winzer und Rebveredler das Ziel verfolgt, in seinem Betrieb mit integrierter Rebschule alten Sorten sprichwörtlich

...