"Ensembles in Concert" am Sonntag

Heppenheim. Der Magistrat der Stadt Heppenheim lädt zu „Ensembles in Concert“ am morgigen Sonntag (27.) in der Christuskirche ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einlass ist um 16.30 Uhr, los geht es dann eine halbe Stunde später. Der Eintritt ist frei; es gilt die 3G-Regel. Die Ensembles der Musikschule wollen den Frühling in die Christuskirche bringen. Auszüge aus Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ und Musik von Palestrina, Schostakowitsch und Jobim erklingt. Das Sinfonieorchester, das Blockflötenensemble „Flautemus“ sowie das Akkordeonensemble sind zu hören, wie auch Lehrerensembles. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2