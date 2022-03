Der Betreuungsnotstand in den Heppenheimer Kindertagesstätten spitzt sich zu: Von Personalengpässen ist laut Bürgermeister Rainer Burelbach neben der Ober-Laudenbacher Kita „Kleine Strolche“ und der Container-Kita „Drachenbande“ am Bruchsee nun auch die „Arche Noach“ in der Dr.-Heinrich-Winter-Straße betroffen.

Ende der vergangenen Woche hatten sich mehrere Eltern der „Kleinen Strolche“

...