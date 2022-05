Endlich wieder Serenadenkonzert der Stadtkapelle im Heppenheimer Klostergarten

Heppenheim. Strahlende Gesichter allerorten: bei den Schwestern des Klosters St. Vinzenz, bei den rund 400 Konzertbesuchern und natürlich bei den 35 Musikern der Stadtkapelle Heppenheim. Nach zweijähriger Abstinenz hatte das Orchester wieder zum Serenadenkonzert in den Garten des Klosters St. Vinzenz eingeladen. Das grüne Kleinod bildete die Kulisse für ein Programm, das alle Stilrichtungen der Musik umfasste. Dirigent Wilco Grootenboer garnierte altbekannte Kompositionen mit zwei neuen Stücken, die erstmals zur Aufführung kamen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadtkapelle weiß seit mehreren Jahren den besonderen Ort und die Gastfreundschaft der Vinzentinerinnen zu schätzen. „Es macht einfach großen Spaß in dieser Atmosphäre zu musizieren. Jeder Musiker freut sich lange im Voraus auf diesen Auftritt“, betont Geschäftsführer Jürgen Daubner. Vorstandsmitglied Melanie Schmitt ergänzt: „Das Serenadenkonzert ist der schönste Termin des Jahres.“

Perfektes Ambiente: Im blühenden Garten des Klosters St. Vinzenz begeisterte die Stadtkapelle bei ihrem traditionellen Serenadenkonzert die rund 400 Zuhörer. © Stadtkapelle Heppenheim

Schwester Generaloberin Brigitta Buchler äußerte in einer kurzen Ansprache ihre Freude über den Auftritt der Stadtkapelle, die leider zwei Jahre habe pausieren müssen. Die Ordensfrau hob die guten Beziehungen zum Orchester hervor und äußerte den Wunsch, dass auch in den nächsten Jahren das Konzert stattfinden möge; die Musiker quittierten diesen Wunsch mit herzlichem und zustimmendem Beifall.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Jede Menge Applaus wiederum erntete das Orchester gleich mit dem ersten Stück, dem Marsch „Arsenal“. Es folgte die „Annen-Polka“ von Johann Strauss jr. Moderatorin Melanie Schmitt, die durch das Programm führte, kündigte anschließend das „Concerto d`Amore“ an, ein von Jacob de Haan arrangiertes Stück. Das Repertoire an diesem Spätnachmittag reichte von traditionellen Blasmusikarrangements bis hin zu aktuellen Hits. Als neue Stücke zu hören waren „Zeitlos“, eine melodiöse Polka von Martin Scharnagel, und „Coldplay in Symphony“, ein Potpourri der größten Hits dieser Band.

Im zweiten Teil erklangen zudem unter anderem noch Songs von Simon & Garfunkel sowie die Polka „Böhmischer Traum“. Am vielseitigen Programm wurde die musikalische Bandbreite der Stadtkapelle Heppenheim und ihrer sinfonischen Blasmusik deutlich. Das Orchester bedankte sich auf seine Weise beim treuen Publikum: zum einen mit kleinen Holzherzchen, die ein Heppenheimer extra angefertigt und dem Orchester gespendet hatte, zum anderen mit zwei Zugaben. Der Eintritt war kostenlos; die Besucher zeigten sich als großzügige Spender. Der Erlös kommt zu gleichen Teilen der Stadtkapelle und dem Kloster zugute. red