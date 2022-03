Der Funkmast in Ober-Laudenbach ist – rund fünf Jahre nach Beginn der Suche nach einem geeigneten Standort – endlich in Betrieb. Wie Telekom-Sprecher George McKinney mitteilt, waren die ersten Mobilfunkkunden bereits in der Funkzelle eingewählt. „Technisch funktioniert ergo alles genau so, wie es sein soll“.

Noch vor drei Wochen hatte es vonseiten des Unternehmens geheißen, die

...