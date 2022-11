Zur Verabschiedung seines Idols aus dem Formel-1-Zirkus erlebte der Erste Sebastian-Vettel-Fanclub am Wochenende große Emotionen. Noch bevor am Samstagvormittag das alte Banner am Europaplatz ausgetauscht ist, flossen bei Brigitte Hahn während des Interviews mit dem Fernsehsender des Hessischen Rundfunks (HR) die ersten Tränen. Gefilmt vom HR und dem französischen Sender „Kanal plus“, hängten

