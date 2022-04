Emmausgang in Heppenheim am Ostermontag

Heppenheim. Am Ostermontag wird in der katholischen Liturgie das Evangelium von der Begegnung der Jünger mit dem auferstandenen Christus auf dem Weg ins Dorf Emmaus gelesen. Die Gläubigen sind eingeladen, sich am 18. April gemeinsam von verschiedenen Orten aus auf den Weg zu machen. Die Wege beginnen um 10 Uhr am Haus Emmaus in Erbach, um 10.15 Uhr an der Kita St. Christophorus in der Nordstadt (Rebenstraße) und um 10.30 Uhr vor der Kirche Erscheinung des Herrn (Mozartstraße). Alle Wege führen zur Kirche St. Peter, wo sich gegen 11 Uhr die Feier der Eucharistie anschließt. red

