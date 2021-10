Eltern fürchten einen neuen Corona-Hotspot

Heppenheim. Seit einer Woche genießen die Schüler die hessischen Herbstferien. Für einige Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern aus Heppenheims größtem Stadtteil Kirschhausen bedeuten die Ferien aber nicht nur eine Pause von Unterricht und Hausaufgaben, sondern auch von dem Gedränge im Schulbus in Richtung Fürth. Mit der täglichen Enge in den Schul- und Linienbussen einher geht – vor allem bei den Eltern – auch eine ständige Sorge vor einer Corona-Infektion.

Kaum vorstellbar sind die Zustände in den Bussen Richtung Odenwald wohl vor allem für diejenigen, die lediglich die zumeist leeren Stadtbusse durch Heppenheim fahren sehen. Auch mit Blick auf dieses Phänomen sagt Susanne Leisler, deren beide Söhne die Heinrich-Böll-Schule in Fürth besuchen: „Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte ich von leeren Bussen, einem Sitzplatz für jedes Kind oder genügend Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 bis zwei Metern ausgehen. Und die gute frische Luft im Bus darf ich auch nicht vergessen...“

Doch genug der Ironie. Denn die Realität sieht nach Angaben von Susanne Leisler, ihrem Ehemann Christian sowie deren Leidensgenossen Klaus und Sandra Rothermel ganz anders aus. Einblicke in ihre Sorgen und Beobachtungen gewähren sie derweil nicht nur dieser Zeitung, sondern auch der Fürther Schulleitung und dem Kreis als Schulträger und ÖPNV-Aufgabenträger – mit durchaus drastischen Zahlen und Beispielen.

Christian Leisler selbst hat sich demnach über mehrere Tage ein persönliches Bild von der Situation verschafft und auch „Buch“ darüber geführt. „Schulbus überfüllt“ oder „Schulbus sehr voll, aber noch nicht überfüllt“, ist dabei immer wieder zu lesen. „Der Schulbus der Linie 698, welcher morgens um 7.10 Uhr in Kirschhausen in Richtung Schule abfährt, ist regelmäßig sehr stark frequentiert“, bilanziert das Ehepaar Leisler dann auch in einem Schreiben an die oben genannten Adressaten.

Auf einer „schlecht bis gar nicht gelüfteten Fläche von schätzungsweise maximal 34 Quadratmetern“ stünden und säßen regelmäßig über 70 Personen – dicht gedrängt und über einen Zeitraum von rund 25 Minuten. „Also rein rechnerisch über zwei Personen pro Quadratmeter“, konstatieren die Kirschhäuser.

Weiter stellen die Leislers fest: „Eine solch intensive Belegung mag in normalen Zeiten ja durchaus korrekt sein [...]. Nur sind wir leider von normalen Zeiten immer noch recht weit weg.“ Zudem erinnern sie daran, dass „Schulbusse sich bei zu starker Belegung sehr wohl zu Infektions-Hotspots entwickeln können“. Noch deutlichere Worte findet Klaus Rothermel: „Die Bussituation ist eine Katastrophe.“

Um dem vorzubeugen, präsentieren die besorgten Eltern sogleich einen Lösungsvorschlag: Ein zweiter Bus, der bisher erst in Mitlechtern anhält und rund 20 Kinder zur Schule transportiert, den Heppenheimer Stadtteil aber nur durchfährt, könnte doch einfach in Kirschhausen einen Zwischenstopp einlegen – und somit den gesamten Schulbusverkehr entzerren. Kein schlechter Vorschlag, könnte man meinen – zumal der Kreis mit finanzieller Unterstützung des Landes noch vor etwas mehr als einem Jahr die Schulbusflotte der zuständigen Verkehrsgesellschaft Gersprenztal (VGG) durch Reisebusse Bergsträßer Partnerunternehmen entlastet hatte. Das schuf einerseits Platz in den Schulbussen und brachte den vom Lockdown gebeutelten Unternehmen zusätzliche Aufträge.

Doch inzwischen sieht die Situation anders aus, wie dem Antwortschreiben von Landrat Christian Engelhardt (CDU) an die Kirschhäuser Eltern zu entnehmen ist. Darin äußert er zwar sein grundsätzliches Verständnis für die „Sorgen und Nöte aufgrund der Pandemie“, stellt aber zugleich klar: „Im Zusammenhang mit Corona gibt es in der Bundesrepublik keine rechtlichen Vorgaben, die die Besetzungsquote in den Fahrzeugen reduziert. Dies gilt gleichwohl auch für die Abstandsregelung, die im ÖPNV keine Anwendung findet.“

Christian Leislers persönlichen Erhebungen begegnet Engelhardt mit einer eigenen Überprüfung des Kreises, die gezeigt habe, dass zwischen Heppenheim und Fürth „keine Fahrzeugmehrung notwendig ist“. Weitere Auswertungen würden zeigen, „dass für die betroffene Schülerschaft ausreichende Kapazitäten bereitstehen“. Die Nutzung des zweiten Busses komme demnach nicht infrage – „da dies den Belangen des Gesamtverkehrs auf dieser Relation widerspricht“.

Für die Eltern sind diese Antworten freilich nicht zufriedenstellend. Gleichwohl wissen sie, dass ihnen selbst die Hände gebunden sind. Was derzeit bleibt, ist somit die Gewissheit einer weiteren Ferienwoche, und die Hoffnung, dass sich die Infektionslage nach den Ferien nicht dramatisch verschlechtert. fran/ü