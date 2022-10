Elf Fahrer in Heppenheim unter Drogen oder Alkohol

Heppenheim. Berauschte Autofahrer hatten Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagnachmittag (17.) bei einer Verkehrskontrolle in der Zeit zwischen 13.30 und 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 460 am Europaplatz besonders im Visier.

Insgesamt stoppten die Beamten 97 Fahrzeuge und nahmen 137 Personen genauer unter die Lupe. Es wurden dabei insgesamt zehn Personen unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln bzw. unter dem Einfluss von Alkohol festgestellt und jeweils Blutentnahmen durchgeführt.

Die Drogentests reagierten unter anderem in sieben Fällen auf vorherigen Konsum von Cannabis, einmal zusätzlich auf Amphetamin sowie zweimal auf Kokain. Ein 58 Jahre alter Autofahrer „pustete“ zudem rund 1,5 Promille.

Weiterhin wurden zwei Personen festgestellt, die ohne die erforderliche Fahrerlaubnis fuhren, und eine Person, die ohne den vorgeschriebenen Versicherungsschutz am Straßenverkehr teilnahm. Darüber hinaus konnte eine geringe Menge Cannabis von den Ordnungshütern sichergestellt werden. Bei allen Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die Verkehrskontrolle war Teil einer Beschulung von zwölf Beamtinnen und Beamten durch fachkundige Kollegen des Polizeipräsidiums Südhessen zur Thematik „Drogenerkennung im Straßenverkehr“. ots