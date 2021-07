Eintrittskarten für das Heppenheimer Straßentheater

16 Uhr: Nimú Theatre, „Im Garten der Riesin“ (Kastanienhof Saalbau-Kino). 17.30 Uhr: Gilbert Jakubczyk, „Der ehrliche Scharlatan“ (Parkplatz am Amtshof, nur am 7. Juli). 17.30 Uhr: Theater Elabö,„Schachmatt“ (Parkplatz am Amtshof, nicht am 7. Juli). 18 Uhr: Nimú Theatre, „Im Garten der Riesin“ (Kastanienhof Saalbau-Kino). 19 Uhr: Valter Rado, „Valters Welt“ (Parkplatz am Amtshof). 19.30 Uhr: Filmpremiere Open-Air-Kino „Gilbert le Saltimbanque“ (Kirchplatz, nur am 8. Juli). 20.30 Uhr: Gilbert Jakubczyk, „Der ehrliche Scharlatan“ (Parkplatz am Amtshof, nur am 7. Juli). 20.30 Uhr: Theater Elabö, „Schachmatt“ (Parkplatz am Amtshof, nicht am 7. Juli). 21.45 Uhr: Laternenführung „Goldgeflitter und Silberschimmer“ (Start: Marktplatzbrunnen). 22 Uhr: Valter Rado,„Valters Welt“ (Parkplatz am Amtshof). 22.15 Uhr: Theater Anu, „Dreamer“ (Freilichtbühne). 22.15 Uhr: Laternenführung „Goldgeflitter und Silberschimmer“ (Start: Marktplatzbrunnen).