Heppenheim. Die Kolpingsfamilie Heppenheim lädt zur Rosenkranzandacht an. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 20. Okober ab 18 Uhr statt und zwar in der Mozartstraße 29 in Heppenheim. Alle Mitglieder, Gruppierungen und Gäste der Kolpingsfamilie Heppenheim seien zu der Rosenkranzandacht herzlich willkommen. red

