Einige Fastnachter in Heppenheim sind noch skeptisch

„Fröhlich, froh und heiter geht es endlich weiter!“ Mit diesen Worten melden sich die Heppenheimer Fastnachter bei allen Freunden der fünften Jahreszeit in den Social-Media-Kanälen zu Wort: Am 11. November um 19.11 Uhr ist es so weit. Das Zugkomitee Heppenheim will an diesem Freitag in genau vier Wochen mit vielen Aktiven rund um den Fastnachtsbrunnen den Kampagnen-Start feiern. Einen kleinen

...