. Am Montag, 10. Oktober, jährt sich zum 175. Mal die Heppenheimer Versammlung, die als entscheidender Schritt auf dem Weg zur Versammlung in der Frankfurter Paulskirche gilt. Die „Festwoche der Demokratie“ beginnt am Sonntag, 9. Oktober, um 11 Uhr mit einem Empfang im Rathaus. Das Thema „Freiheit. Selbstbestimmung. Teilhabe. – Auf dem Weg zur Demokratie 1848/49“ wird bis zum 16. Oktober in

...