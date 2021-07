Mit einer vorgezogenen Finissage am Sonntagmorgen wurde das Ende der Ausstellung „Hommage und Piraterie“ im Stadtmuseum eingeläutet. Seit Anfang März hatten junge Künstler des Starkenburg-Gymnasiums ihre im Kunstunterricht entstandenen Werke gezeigt. Eigentlich sollte bereits am 16. Mai Schluss sein, doch wegen der Corona-Pandemie konnte das Museum überhaupt erst wieder am 26. Mai öffnen.

