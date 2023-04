Eine Hommage an Katja Behrens

Heppenheim. Am heutigen Dienstag um 19 Uhr würdigt das Martin-Buber-Haus in einer Hommage die Schriftstellerin Katja Behrens, die im letzten Jahr ihren 80. Geburtstag gefeiert hätte.

Katja Behrens lebte zuletzt in Darmstadt und hat in vielen ihrer Werke der Landschaft und den Menschen Südhessens eine Stimme gegeben. Im Martin-Buber-Haus in Heppenheim war sie mit Lesungen aus „Der kleine Mausche aus Dessau“ und dem „Raub des Bücherschatzes“ zu Gast.

Das Judentum war ihre geistige und kulturelle Heimat und oft auch Thema ihrer Bücher und Filmbeiträge. Bekannt wurde sie zuerst als Übersetzerin aus dem Amerikanischen (unter anderem Henry Miller) und Biografin (unter anderem Helen Keller).

Im Rahmen des Projektes „Darmstadt liest ein Buch- Roman von einem Feld“ arbeitete die Referentin des Abends, Birgit Meurer, mit Katja Behrens eng zusammen. Anhand von ausgewählten Lesestücken soll an das Leben der Autorin erinnert werden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red