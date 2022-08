Eine Erbacher Kerb, wie sie vor Corona war

Erbach. Der August geht dem Ende entgegen. Im Kerwe-Kalender der Heppenheimer Stadtteile bedeutet das: Die Erbacher Kerwe steht ins Haus. Vom 26. bis 29. August geht es vier Tage lang rund im Ort. Gefeiert werden soll wieder so, wie es vor Corona im Rothermelshof war.

2020 mussten die Erbacher ganz auf das Fest verzichten, 2021 wurde rund um den Gasthof Jäger im kleineren Stil gefeiert. Nun ist ein fulminanter Neustart geplant – an neuer Stelle. Zentraler Kerweort wird in diesem Jahr der Platz vor der Feuerwehr sein.

Vereine arbeiten zusammen

Das biete sich an, erklärt Fabian Jordan, der Vorsitzende des Heimat- und Kerwevereins. Die Feuerwehr verfügt über das gesamte Equipment, das zur Ausrichtung eines großen Festes benötigt wird, etwa die Kücheneinrichtung. Seit vielen Jahren bereits bewirtet die Freiwillige Feuerwehr Erbach die Gäste am Kerwefreitag. Dank des Entgegenkommens der Brandschützer dürfen nun auch der Heimat- und Kerweverein sowie der SV Erbach das Equipment nutzen und an den anderen Tagen ihrerseits die Kerwegäste bewirten.

Gemeinsam ziehen die Erbacher Vereine an einem Strang und bessern gleichzeitig ihre Kassen auf. Eine Win-Win-Situation für das gesamte Dorf. Organisiert wird die Kerwe samt Umzug und Bierpong-Turnier von der Kerwejugend. „Es sind viele Neue dazu gestoßen“, freut sich Fabian Jordan darüber, dass es offensichtlich keinen Nachwuchsmangel gibt. Dass die Kerwejugend das Organisieren großer Feierlichkeiten drauf hat, hat sie gerade erst wieder mit der Ausrichtung der großen Beachparty im Juli bewiesen.

Am Freitagabend (26.) ab 18 Uhr geht es also los bei der Freiwilligen Feuerwehr, die zum Kerwe-Grillen einlädt. Ab 21 Uhr gibt es Mucke vom DJ und Barbetrieb. Zur Kerwe muss das Dorf natürlich auch ein wenig herausgeputzt werden. Auch das nimmt die Kerwejugend selbst in die Hand und schmückt am Samstag ab 11 Uhr die Ortsgass’ mit Kerwebirken. Ab 14 Uhr steht das große Bierpong-Turnier auf dem Hallenparkplatz im Mittelpunkt, jene „Sportart“, die nicht nur Treffsicherheit voraussetzt, sondern auch eine gewisse Trinkfestigkeit. Hier werden Viererteams gegeneinander antreten. Anmelden kann man sich bis zum 25. August über die Instagramseite der Erbacher Kerwejugend oder per Mail (erbaecher.kerwejugend@web.de).

Doch auch auf die traditionellen Wurzeln der Kerwe – die Kirchweih – wird sich besonnen: Um 18 Uhr wird zum Kerwegottesdienst im Haus Emmaus eingeladen. Und obwohl bis dahin ja schon anderthalb Tage kräftig gefeiert wird, wird erst dann die Kerwe am Kerwestein ausgegraben. Gemeinsam gefeiert wird an der Halle bereits ab 17 Uhr, die Gäste werden vom Heimat- und Kerweverein bewirtet, der Gegrilltes anbietet. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es einen Shuttle-Service geben wird zwischen der Mehrzweckhalle, dem Haus Emmaus und dem Pannekucheeck, damit ältere oder gehbehinderte Besucher die langen Strecken durch das Dorf nicht zu Fuß antreten müssen. Am Pannekucheeck steht seit einiger Zeit übrigens zwei neue Geopunkte, die am Beispiel der Erbacher „Giggelskerwe“ über die Kerwefeierlichkeiten in der Region informieren.

Lang ausschlafen ist nicht am Sonntagmorgen, denn ab 10 Uhr bewirtet der SV Erbach die Besucher mit einem deftigen Weißwurst-Frühstück. Ab 13 Uhr stellt sich der Kerweumzug im Pannekucheeck auf, um 14 Uhr schlängelt sich der Gaudiwurm, der länger sein wird als der im vergangenen Jahr, durch den Ort bis hinunter zur Halle.

Kerwejugend sammelt Eier ein

Dort können alle in der Kerweredd hören, welch Missgeschicke dem ein oder anderen Erbacher im Verlauf des letzten Jahres so passiert ist – ganz nach dem Motto Schadenfreude ist die schönste Freude. Rund um die Halle wird dann – wen überrascht das? – kräftig weiter gefeiert. Natürlich dürfen dabei auch Kaffee und Kuchen nicht fehlen. Abends wird dann an den einschlägigen Orten weiter Party gemacht. Wer dann immer noch nicht genug hat, der sollte sich den Montag (29.) am besten frei nehmen: Ab 11 Uhr fährt die Kerwejugend Eier sammelnd durchs Dorf, im Anschluss werden die gesammelten Eier dann gebraten. Der Heimat- und Kerweverein schmeißt dazu noch den Grill an – die Küche kann also getrost kalt bleiben. Abends um 20 Uhr wird das Kerwerätsel aufgelöst und um Mitternacht ist dann alles vorbei: Stilvoll wird die Kerwe am Kerwestein am Pannekucheeck verbrannt, und es heißt warten bis zum nächsten Mal. rid/ü