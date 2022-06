Einbruch in Weinheimer Crêpe- und Süßigkeitenverkaufswagen

Hemsbach. Am vergangenen Wochenende von Samstag bis Montag, gegen 6 Uhr, haben bislang unbekannte Täter die Tür eines in der Bray-sur-Seine-Straße abgestellten Crêpe-Verkaufswagens in Hemsbach aufgehebelt.

Die Täter hatten wohl "Lust auf Süßes" und entwendeten eine Zuckerwattemaschine im Wert von circa 2.500 Euro, meldet die Polizei. Außerdem entwendeten sie diverse Flaschen mit Likören und drei große Gläser mit Nuss-Nugat-Creme. Auch Saftgetränkepäckchen und Schokobons ließen sie nicht zurück.

Nicht genug, die Täter versuchten noch, die Tür des Süßigkeitenwagens aufzuhebeln. Die massive Tür hielt oder aber die Täter wurden gestört.

Jetzt sucht das Polizeirevier Weinheim Zeugen und nimmt Hinweise unter 06201 1003-0 entgegen.