Einbruch in Heppenheimer Möbelgeschäft

Heppenheim. Ein Möbelgeschäft in der Lilienthalstraße in Heppenheim ist am Freitagabend (24.), gegen 21.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen geraten. Der Täter schlug, wie die Polizei berichtet, zunächst die Eingangstür des Gebäudes ein und verschaffte sich so Zugang in den Markt.

Der Unbekannte ließ anschließend Computerzubehör mitgehen und flüchtete mit der Beute. Hierbei wurde er von Zeugen beobachtet. Er stürzte daraufhin und ließ die erbeuteten Gegenstände zurück, um das Weite in Richtung Lorscher Straße zu suchen. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos.

Der Flüchtige ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er soll eine dunkle Hautfarbe haben und war mit Bascap sowie einem beigefarbenen langen Oberteil bekleidet.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06251/7060 entgegen.