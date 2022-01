Heppenheim. Um Geld aus einem Friseurgeschäft in der Gießener Straße zu stehlen, wurde nach Geschäftsschluss, zwischen Montagabend (27.), 19 Uhr, und Dienstagmorgen (28.), 8.15 Uhr, in den Betrieb eingebrochen. Die Täter schnappten sich das Geld aus der Kasse und einer Schublade, nachdem sie ein Fenster und in der Folge mehrere Türen aufgebrochen hatten. ots

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1