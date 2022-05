Heppenheim. Vermutlich in der Nacht zum Samstag (7.) drangen Unbekannte in ein Geschäftsgebäude in der Lehrstraße in Heppenheim ein und brachen dort die Tür zu einer Arztpraxis auf. Gegen 10.30 Uhr bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, der Tatzeitraum reicht bis 12.30 Uhr am Vortag zurück. Im Inneren der Arztpraxis wurden eine weitere Tür aufgebrochen und mehrere Räume betreten. Scheinbar ohne Beute suchten die Einbrecher im Anschluss das Weite. ots

