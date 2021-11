Hambach. In ein Wohnhaus im Hambacher Tal brachen Unbekannte am Sonntag, 7. November, in der Zeit zwischen 9 und 18 Uhr ein. Die Täter hebelten die Haustür auf und durchwühlten anschließend mehrere Räume. Den ungebetenen Besuchern fiel hierbei Geld in die Hände. ots

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1