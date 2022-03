Kleine Museen haben es nicht leicht, wenn es darum geht, Besucher anzuziehen. In der Regel fehlen publikumsträchtige Ausstellungsobjekte, was schlicht daran liegt, dass diese nur mit einem hohen organisatorischen und finanziellen Aufwand zu bekommen sind. Also beschränkt man sich auf das, was vor Ort vorhanden ist oder eine Beziehung zum Ort aufweist, wirft in Dauer- und Sonderausstellungen

...