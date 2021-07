Seit knapp einem Jahr ist Samim Rasouli Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kirschhausen, die sich über den zupackenden und motivierten jungen Mann sehr freut. Die deutsche Sprache hat er in kurzer Zeit gelernt. Nun will er dem Land, das ihn und seine Familie aufgenommen hat, etwas zurückgeben.

© Schumacher