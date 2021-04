Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der frühere Ordnungs- und Sozialamtsleiter Albert Schül am 14. April im Alter von 92 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Bis zuletzt nahm er regen Anteil am Geschehen in Heppenheim.

Die Kreisstadt hat Schül viel zu verdanken. Ihm lag der Bau von Sozialwohnungen besonders am Herzen. Außerdem war er in vielen Ehrenämtern tätig. Ohne sich in den

...