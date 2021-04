Ein Deal mit „Mutter Natur“

Schon seit über 20 Jahren versucht die Stadt Heppenheim, das Neubaugebiet „Alte Kaute“ im Norden der Kreisstadt voranzutreiben. In den vergangenen Monaten ist zumindest ein bisschen Bewegung in die Sache gekommen, im November 2020 haben die Vorarbeiten für die Ertüchtigung des Deiches am benachbarten Hambach begonnen. Diese ist wiederum zwingend erforderlich, damit überhaupt erst die Bagger im

...