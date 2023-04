Ein Circus gastiert in Heppenheim

Heppenheim. Auf seiner Deutschland-Tournee 2023 macht der Circus Rudolf Renz auch in Heppenheim halt, und zwar vom 8. bis 16. April auf dem Europaplatz.

Geboten wird laut Ankündigung „ein zeitgemäßes Programm in toller Circus-Atmosphäre“. Artistik, Tierdarbietungen sowie Lachmuskel-strapazierende Clowns sollen für einen kurzweiligen Aufenthalt sorgen. Mit dabei sind auch internationale Artisten. Marta Vylslotska aus der Ukraine zeigt einen Tanz an ihrem Luftring sowie eine waghalsige Darbietung am Schwungtrapez. Clown Olek will mit seiner ansteckenden Fröhlichkeit für gute Laune sorgen.

Von Akrobatik bis Exotenzug

Das Duo Kiszi fasziniert mit einer temporeichen Partner-Jonglage. Artistin Csermely Kinga aus Budapest zeigt Eleganz und Können an ihren Seidentüchern ebenso wie als Handstand-Akrobatin. Jaqueline Traber lässt zu Südamerikanischen Rhythmen bis zu 30 Hula-Hoop reifen um ihre Hüften kreisen. Direktor Rudolf Renz hat mit seinen edlen Araber-Hengsten eine Freiheitsdressur einstudiert, bei der die Pferde ohne Zügel in der Manege laufen und nur auf sein Kommando reagieren. Ebenfalls präsentiert er Ihnen einen gemischten Exotenzug mit Kamelen und Lamas sowie „Minni und Maxi’’ ein Mini-Pony und ein Irish Tinker in einer Dressur. red