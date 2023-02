„Heute ist ein trauriger Tag für mein Land“, sagte Irina am Ende eines bewegenden Abends, an dem die Flüchtlingshilfe Heppenheim und der Ortsverband der Grünen an den Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine erinnerten.

Mit Stolz auf die Sprachkenntnisse, die sie in den vergangenen Monaten erworben hat, fügte die Ukrainerin hinzu: „Wir danken der Regierung von Deutschland,

...