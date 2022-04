Ein "Antikriegsfilm" im Heppenheimer Saalbaukino

Heppenheim. Die Flüchtlingshilfe Heppenheim zeigt am Sonntag, 24. April, 17 Uhr, im Saalbaukino den Antikriegsfilm „This Rain will never stop“.

Die Regisseurin Alina Gorlova (30) hat den Film 2020 fertiggestellt, der auf tragische Weise aktuell ist. Dokumentiert wird das Leben von Andriy Suleyman (20), Sohn einer ukrainischen Mutter und eines kurdischen Vaters. Andriy wurde in Syrien geboren.

Mehrfach ausgezeichnet

Die Familie floh 2012 vor dem Bürgerkrieg nach Lyssytschansk in die Ostukraine, um Frieden zu finden. 2014 begann dort der Krieg. Andrij kehrt an seinen Geburtsort zurück, als sein Vater starb und dort beigesetzt wurde.

Die Regisseurin hat in ihrer Heimatstadt Kiew studiert. In einem Interview mit dem ARD-Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente meldete sie sich Anfang März aus Kiew, wo sie als Freiwillige hilft, Not zu lindern.

Donbass vor dem Angriffskrieg

Schauplatz ihres Films ist die Region Donbass vor dem russischen Angriffskrieg, der am 24. Februar 2022 begann. 2018 filmte Gorlova an einem Checkpoint zwischen dem ukrainisch kontrollierten Gebiet und dem Separatistengebiet. Dort lernte sie Andriy kennen, der im Krisengebiet beim Roten Kreuz half.

Der Film wurde mehrfach ausgezeichnet, auch auf dem Internationalen Dokumentarfilmfestival in Amsterdam.

Uta Forstat, Sprecherin der Flüchtlingshilfe, hofft am Sonntag auch auf Kinobesucher aus dem Kreis jener Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine in den Raum Bergstraße geflüchtet sind. red