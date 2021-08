Es ist ein Abschied, der schwerfällt: Simon Krost verlässt nach vier Jahren Heppenheim.

Der Umzugswagen war am Mittwochmorgen da, am Donnerstag hat der Kaplan begonnen, sich einzurichten in seiner nächsten Station in Gießen. Fünf Jahre dauert der Weg vom Kaplan zum Pfarrer. Drei davon hat der sympathische und offene 33-Jährige in der Kreisstadt Akzente gesetzt. Nun will es die

...