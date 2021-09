Ein Abend für Heinz Erhardt

Heppenheim. Die Sparkassenstiftung Starkenburg geht nach langer Pause wieder an den Start mit einer kulturellen Veranstaltung und präsentiert am 25. September „Noch‘n Gedicht“ – der große Heinz Erhardt-Abend“ mit Hans-Joachim Heist. Beginn ist um 20 Uhr im Saalbau-Kino.

Mit seinen Wortspielereien, Pointen und Reimen begeisterte Heinz Erhardt einst ein Millionenpublikum. Die Zuschauer erleben an diesem Abend seine besten Gedichte, Lieder und Conferéncen, wie es in einer Ankündigung heißt.

© Hans-Joachim Heist

Der Pfungstädter Schauspieler Hans-Joachim Heist ist auf der Theaterbühne ebenso zu Hause wie in den Fernsehstudios. In über 70 Film- und TV-Produktionen hat er mitgewirkt, unter anderem „Diese Drombuschs“, „Tatort“, „SOKO Köln“, „SOKO Stuttgart“, „Löwenzahn“, „Bettys Diagnose“, „Verliebt in Amsterdam“ und in „Verliebt auf Island“.

Seit 2012 ist Heist (BILD: Heist) Botschafter der Deutschen Nierenstiftung. Er erhielt 2010 den Adolf-Grimme-Preis für seine Rolle als Gernot Hassknecht in der ZDF-„heute show“ und im gleichen Jahr den Deutschen Fernsehpreis für die „heute show“ als beste Comedy. 2010, 2011, 2012 und 2017 wurde er mit dem deutschen Comedy-Preis ausgezeichnet. 2014 erhielt die gleiche Show den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Comedy und den Bambi. 2016 folgte die Goldene Kamera. 2017 und 2020 ging der deutsche Comedy-Preis in der Sparte „Beste Satire-Show“ für die „heute show“ ebenfalls an Hans-Joachim Heist.

Für den Besuch der Veranstaltung gilt die 3G-Regelung. red