Noch sieht es auf den ersten Blick so aus, als hätte Wirt Adi Dörsam sein Restaurant „Am Stadtgraben“ nur für Betriebsferien geschlossen. Seit er die Liegenschaft am Graben an einen Investor verkauft hat, der in dem Gebäude Eigentumswohnungen errichten will, scheint sich zumindest äußerlich noch nicht viel getan zu haben. Drinnen aber sind die Arbeiten längst im Gange, es wurde fleißig

...