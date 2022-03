Am kommenden Samstag, 26. März, ist es wieder so weit: Menschen aus der ganzen Welt schalten während der sogenannten Earth Hour zwischen 20.30 und 21.30 Uhr das Licht aus. Auch die Beleuchtung vieler Denkmäler und Wahrzeichen wird in dieser Zeit abgestellt – so auch in der Kreisstadt Heppenheim.

Unter anderem die Stadt- und Kreisverwaltung nehmen an der Earth Hour teil, auch in anderen

...