Heppenheim. Wer in Heppenheim als Geschäftsreisender derzeit eine Unterkunft über ein einschlägiges Buchungsportal im Internet kurzfristig für nächste Woche sucht, der bekommt auf dem Marktplatz das Hotelrestaurant Goldener Engel und Hotel Villa Boddin angeboten, in Bahnhofsnähe das Hotel Starkenburger Hof und das Schlossberg-Hotel, in Ober-Laudenbach das Gasthaus Zum Kaiserwirt und in Erbach den Gasthof Jäger. Die größeren Häuser wie das Hotel Am Bruchsee und das Michel-Hotel sind zumindest bis zum 14. Februar geschlossen.

„Das zeigt doch schon, wie wenig Gäste nach Heppenheim kommen, obwohl die großen Häuser wie das Michel-Hotel mit 111 Zimmern und unser Haus mit 70 Zimmern geschlossen haben“, sagte Andreas Bauer, Geschäftsführer des Bruchsee-Hotels. Zudem würden der Goldene Engel sowie die Villa Boddin offensichtlich nicht mit Volllast fahren. Bauer ist überzeugt, dass es mindestens drei bis vier Jahre dauern wird, bis sich die Buchungen wieder einpendeln. Die Nachfrage sei auf einem Niveau von fünf bis zehn Prozent der Vorjahre. „Keine Firma wird im Moment ihre Angestellten zu Tagungen schicken“, fügt Bauer hinzu, dessen Haus mit acht Seminarräumen auf Tagungsgäste spezialisiert ist. Seine 14 Vollzeitkräfte sind alle in Kurzarbeit. Was die Überbrückungshilfen betrifft, seien bisher erst Abschlagszahlungen geflossen.

Ähnliches ist auch aus dem Goldenen Engel zu hören. „Man ist mehr damit beschäftigt, herauszufinden, welche Anträge gestellt werden müssen“, sagte Marianne Bräutigam. Das in siebter Generation geführte Hotelrestaurant nimmt zwar Geschäftsreisende auf, aber das Restaurant ist zu. Nur der Gänse-Express lief in der Vorweihnachtszeit.

Marianne Bräutigam und ihr Mann Florian kümmern sich alleine um die Hotelgäste. Um das Personal zu halten, geben sie die Differenz aus der Mehrwertsteuer weiter. Die Bundesregierung hatte bis Ende Dezember die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 beziehungsweise von 7 auf 5 Prozent heruntergesetzt.

Jagdish Patel vom Starkenburger Hof hat sein Restaurant „Indian Palace“ ebenfalls geschlossen. Bis auf die Familie sind die Angestellten in Kurzarbeit. Es kämen vereinzelte Buchungen rein. Doch sein Hauptgeschäft – die Beherbergung von Busgesellschaften mit indischen Touristen – ist auch für dieses Jahr komplett weggebrochen. „Es werden dieses Jahr keine Inder kommen“, sagte Patel. Sein Hotel hat 35 Betten. November- und Dezemberhilfen seien geflossen, doch würde er keinen Kredit bewilligt bekommen. Jetzt will er sich an den früheren Landrat Matthias Wilkes wenden, in der Hoffnung, der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung könne ihm helfen. Durch Bollywood-Verfilmungen einer vom Ex-Landrat geförderten Filmagentur waren bisher viele indische Touristen gekommen.

Die Jugendherberge Starkenburg sehnt sich nach dem Stimmengewirr von Schülern. Doch die meisten hätten Klassenfahrten bis Ostern und darüber hinaus abgesagt. „Wir hoffen, dass nach den Sommerferien der Hof der Starkenburg sich wieder mit Leben füllt“, erklärt Herbergsvater Jens Makarowski. Immerhin seien die 26 Einzelzimmer durch die Bundeswehr belegt gewesen, die wegen des erhöhten Infektionsgeschehens beim Gesundheitsamt im Einsatz waren. Mittlerweile seien noch 18 Zimmer belegt. Klassenfahrten wurden vom Kultusministerium verboten.

Der Herbergsvater ist leidgeprüft: Kaum hatte er im Februar 2018 die Jugendherberge übernommen, stand eine einjährige Sanierung des Gemäuers und der Räume an. Dann kam die Pandemie. „Kaum hatten wir ab September endlich wieder Schüler in unsere Jugendherberge, kam wenige Wochen später der nächste Lockdown“, erläutert Makarowski die schwierige Lage. Um die Beantragung finanzieller Hilfen kümmere sich der Landesverband.

Auch im Vinzenz-Kloster sehnen sich die Schwestern nach Begegnung. „Viele Stammgäste fragen nach und würden nichts lieber als sofort zu uns kommen“, berichtet Schwester Oberin Brigitta Buchler. Bis die 14 vor wenigen Jahren eingerichteten Zimmer wieder mit Menschen belebt werden, werde es sicherlich Sommer werden, vermutet Buchler. Dennoch will die Generaloberin nicht klagen: „Auch wenn uns die Einnahmen der Zimmer fehlen, sind wir nicht in der prekären finanziellen Lage wie viele Hotels“, sagt Buchler. dj