Am Donnerstagabend sind die ersten ukrainischen Flüchtlinge aus dem Aufnahmelager in Gießen im Kreis Bergstraße angekommen. Über die Zwischenstation in der Heppenheimer Nibelungenhalle wurden sie in die Städte und Gemeinden des Kreises verteilt. Dieser Vorgang wird sich, so sehen es die derzeitigen Planungen vor, wöchentlich wiederholen.

Gleichwohl ist aber nicht ausgeschlossen, dass

...