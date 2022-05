DRK Hambach kehrt zurück in die Stadt

Heppenheim/Hambach. Es ist noch gar nicht so lange her, da gehörte gefühlt jeder zweite Hambacher dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an. Das ist vorbei, inzwischen sind es noch rund 170 Mitglieder, die dem Ortsverein die Treue halten. Größer ist der Ortsverein Heppenheim, aber auch der hat in den zurückliegenden Jahren Federn gelassen: Waren es 2009 noch etwa 1200 Mitglieder und 2018 knapp 700, sind es nach Angaben des Vorsitzenden Gerhard Herbert zurzeit nur noch rund 300. Eine Entwicklung, der nun Rechnung getragen wird: Im kommenden Monat soll über eine Fusion der beiden Ortsvereine entschieden werden.

„Es geht nicht darum, dass einer den anderen schluckt“, so Herbert, man werde nach den für die Fusion notwendigen Mitgliederversammlungen am 22. Juni gleichberechtigt im dann wieder gewachsenen Ortsverein Heppenheim zusammenarbeiten. Das Vorgehen sei mit dem DRK-Kreisverband Bergstraße abgesprochen, die Fusion auch juristisch abgeklärt. Wenn sich die Mitglieder aus Stadtteil und Kernstadt im Katastrophenschutzzentrum an der Weiherhausstraße zusammensetzen, werden sie zunächst – nur durch eine mobile Wand getrennt – über ihre Zukunft abstimmen, wobei es für die Hambacher zunächst darum gehen wird, den eigenen Ortsverein aufzulösen.

Anfänge im November 1945

Bei einer – zu erwartenden – positiven Antwort auf den entsprechenden Antrag geht eine lange Tradition im bis in die Siebzigerjahre eigenständigen Dorf zu Ende. Ob es vor dem Zweiten Weltkrieg bereits aktive DRK-Arbeit gegeben hat, ist nicht sicher. Sicher ist aber, dass schon 1936 drei junge Männer aus Hambach einen Erste-Hilfe-Lehrgang in Heppenheim besucht haben und damals als aktive Rot-Kreuz-Helfer bei der DRK-Sanitätskolonne Heppenheim blieben.

Aktenkundig – so ist der Chronik des Ortsvereins zu entnehmen – wurde Rot-Kreuz-Arbeit in Hambach in einem Schreiben des DRK-Landesverbandes Hessen vom 26. November 1945 an den damals kommissarisch eingesetzten Bürgermeister Franz Rettig, mit der Bitte, den Aufbau und die Führung einer DRK-Ortsvereinigung in Hambach zu übernehmen. Rettig sagte dies zu und bemühte sich in den folgenden Jahren beständig um Mitgliederwerbung. 2020 konnte der Ortsverein also auf eine 75-jährige Geschichte zurückblicken und ist damit ein Jahr älter als der 1946 gegründete Kreisverband, dem 15 Jahre später schon 23 Ortsvereine mit 500 aktiven Mitgliedern angehörten. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte weder das eine noch das andere Jubiläum gefeiert werden.

Auf Spenden angewiesen

Intensiviert wurde die Arbeit in Hambach Ende der vierziger Jahre, aber bis in die Sechziger gehörten die Aktiven, die unter anderem Sanitätsdienste bei Festen der örtlichen Vereine übernahmen und Erste-Hilfe-Lehrgänge veranstalteten, der Heppenheimer DRK-Bereitschaft an. 1960 wurden dann Gespräche über die Eigenständigkeit geführt und die Trennung vom Heppenheimer DRK im gleichen Jahr vollzogen.

62 Jahre später nun die Kehrtwende. Was mit der Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte zu tun hat, die nicht nur beim DRK für einen immer deutlicher werdenden Mangel an Ehrenamtlichen sorgt. So verfügt der Hambacher Ortsverein schon lange weder über eine Bereitschaft noch über ein Jugendrotkreuz, hat sich dafür stärker im sozialen Bereich engagiert – wie in der Betreuung von Senioren, denen beispielsweise Einkaufsfahrten angeboten werden. Die Heppenheimer verfügen dagegen über Bereitschaft und Jugendgruppe, nach einer Fusion kann man sich also ergänzen.

Zu den Problemen beider Ortsvereine gehört übrigens nicht nur der Mangel an Ehrenamtlichen. Auch die Finanzen stehen schon langem auf wackeligen Füßen, man ist zunehmend auf Spenden angewiesen. Zu Schaffen macht der Wegfall vieler öffentlicher, vor allem größerer Veranstaltungen (was sich in der Pandemie noch einmal verschärft hat) und Blutspendeaktionen, aber auch ein deutliches Minus bei den Rettungsfahrten.

Nach dem Entscheid zur Fusion wird ein neuer Vorstand gewählt. Gerhard Herbert wird auf den Vorsitz verzichten. Übernommen hat der frühere Heppenheimer Bürgermeister den Posten 2006 von seinem Vorgänger im Rathaus, Ulrich Obermayr. Herberts Nachfolger wiederum, der jetzige Bürgermeister Rainer Burelbach entschied sich nach der Wahl 2011 zu verzichten und bat Herbert, an der Spitze des Heppenheimer DRK zu bleiben. 16 Jahre später muss nun ein Nachfolger her für den fusionierten Ortsverein. Der scheint gefunden, soll vor der Wahl aber nicht öffentlich genannt werden. jr/ü