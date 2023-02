Wenn drei Lehrer der Musikschule Heppenheim zusammen eine Band bilden, ist klar, dass dabei etwas Besonderes herauskommt: Bassist Christoph Kaiser, Gitarrist Stefan Schäfer und ihr Chef, Keyboarder Thomas Markovic, sind zusammen bei Game of Jones aktiv. Der Name sagt es schon: Alle sind Fans der Fernsehserie „Game of Thrones“ – und spielen zusammen mit dem Wormser Sänger Kevin Jones. Fünfter

...