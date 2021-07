Drei Konzerte unter den Kastanien

Heppenheim. Nach dem gut besuchten Auftakt am vergangenen Sonntag wird die Veranstaltungsreihe „Kultur im Kastanienhof“ am Saalbau-Kino an diesem Wochenende mit drei Terminen fortgesetzt.

Am Freitag, 16. Juli, startet die Band Twenty Legends um 19 Uhr ihr dreistündiges Konzert. Adrian Schwarz (Gesang und Gitarre), Elmar Schork (Gitarre) und Peter Lotz (Bass) präsentieren laut Ankündigung zwanzig Hits von zwanzig musikalischen Legenden aus der Welt von Pop, Rock, Soul, Blues und Chanson. Dazu gibt es Geschichten, Schlagzeilen und Texte.

Am Samstag, 17. Juli spielt ab 19 Uhr die Lehrerband der Musikschule Heppenheim. Der Chor Querbeat singt am Sonntag, 18. Juli von 16 bis 19 Uhr. Für beide Veranstaltungen sind noch Plätze buchbar.

Tickets im Vorverkauf

Die Tickets gibt es auf heppenheim.de als Online-Ticket über Eventim Light oder bei der Tourist-Information Heppenheim, Friedrichstraße 21. Für Kurzentschlossene gibt es jeweils Restkarten an der Abendkasse, die 30 Minuten vor Konzertbeginn öffnet. Für Speisen und Getränke ist im Kastanienhof gesorgt. Die Besucherzahl ist begrenzt, jeder Gast erhält einen Sitzplatz.

Das aktuelle Gesamtprogramm „Kultur im Kastanienhof“ und den Link zum Ticketshop findet man auf www.heppenheim.de. Durch weitere Meldungen von Veranstaltungen kann es zu Ergänzungen des Programms kommen. red