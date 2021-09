Drastische Kritik an der Stadt Heppenheim

Heppenheim. Nach dem radikalen Rückschnitt von Sträuchern am Hang nördlich der Unter-Hambacher Schlossberghalle durch die Stadtverwaltung wirft der BUND Bergstraße der Ersten Stadträtin Christine Bender „eine erhebliche Unkenntnis der naturschutzrechtlichen Regeln“ vor, womöglich gar die „Überheblichkeit, Schutzregeln nicht ernst nehmen zu müssen.“ Beides zeuge von einer erschreckenden Einstellung zum Naturschutz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwar liege die Tatzeit „nur“ rund drei Wochen vor dem Ende der Verbotszeit 1. März bis 30. September, so BUND-Vorstandssprecher Hans-Jörg Langen weiter. Der Vorfall sei aber dennoch alles andere als unerheblich. Denn die Klimaerwärmung begünstige bei etlichen Vogelarten das Vorkommen von zwei, teils auch drei jährlichen Bruten bis weit in den Herbst hinein. Daher müsse die Verbotszeit für Gehölzrückschnitte sogar eher verlängert werden. Ausgerechnet Behörden, so Langen, sollten nicht durch ein negatives Vorbild auffallen und auf jeden Fall den § 39 (5) 2 des Bundesnaturschutzgesetzes beachten.

„Unqualifizierte Behauptungen“

Langen bestätigt, dass das Freihalten der Feuerwehrzufahrt eindeutig Vorrang vor dem Pflanzenwachstum habe, auch wenn es sich um einen wild angesamten Schmetterlingsflieder, der fünf Meter breit werden kann, handelt. Aber die meisten Gehölzbeseitigungen und -rückschnitte seien auf dem unbefahrbaren Hang unterhalb der Zufahrt passiert, was zeitlich nicht zu entschuldigen sei.

Unqualifiziert sei weiterhin die Behauptung, auch das Entfernen von Brombeeren, die die Eignung der Sträucher als Brutgehölz doch optimierten, vorziehen zu müssen. Gegen deren Rückschnitt zur rechten Zeit zur Entlastung überwallter Büsche sei dagegen nichts einzuwenden. Schließlich treffe Benders Feststellung zu, dass kleine Pflegeschnitte in Gärten vom Verbot ausgenommen sind. Es handele sich bei der hier behandelten steilen Böschung mit ihrem mehr oder weniger wilden Bewuchs aber überwiegend nicht um eine Gartenanlage und außerdem nicht um kleine Pflegeschnitte. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2