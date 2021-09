Margarete Buber-Neumann wohnte nur kurze Zeit mit den Töchtern Barbara und Judith im Haus der Schwiegereltern an der Werléstraße in Heppenheim. 1925 trennte sie sich von Rafael Buber, dem Sohn von Martin und Paula. Sie konnte nicht ahnen, was sie bis zur Befreiung aus dem Konzentrationslager Ravensbrück erleiden musste.

Birgit Meurer vom Martin-Buber-Haus zeichnete kürzlich in der Reihe

