Diskussion über Roman von Sarid

Heppenheim. „Und, wo ist Gott?“ Diese Frage bewegte die Freunde des Lesezirkels „Literatur und Religion“ der evangelischen Heilig-Geist-Kirchengemeinde, als sie das Buch „Monster“ des israelischen Autors Yishai Sarid besprachen. Sarid erzählt in seinem 2017 erschienenen Roman die Geschichte eines jüdischen Fremdenführers, der Jugendliche aus Israel durch die KZ-Gedenkstätten in Polen führt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem Bericht an den Direktor von Yad Vashem schildert der Fremdenführer seine emotionalen Schwierigkeiten, sein historisches Wissen altersgemäß zu vermitteln. Der Besuch in Auschwitz löst sein eigenes Befremden aus: „Nichts entstieg meiner Seele, und das Gottesbild vor meinen Augen ähnelte einem verarmten, abgerissenen Kaufmann, der vergeblich bemüht ist, Ordnung in die Kontobücher zu bringen“. Zum Eklat kommt es, als ein deutscher Kameramann ihn in Treblinka mit einer deutschen Schauspielerin filmen will; denn für seinen Film „braucht (er) einen Juden! Der aussieht wie ein Jude“. Der Bericht an Yad Vashem endet abrupt: „Ich versetzte ihm einen Faustschlag in die Visage“. Sarid demonstriert in seinen bewegenden Aufzeichnungen, dass er Schauspielerei mit Auschwitz, Treblinka oder ähnlichen Orten nicht akzeptiert, sondern Widerstand, gegen wen auch immer, fordert.

Am 15. November, 17 Uhr, wird im Guyot-Gemeindehaus der amerikanische Familienroman „All die Jahre“ von J. Courtney Sullivan diskutiert. Gäste, auch ohne vorherige Lektüre, sind willkommen.