Laudenbach. Am kommenden Sonntag (1.8.) findet kein Gottesdienst in Laudenbach statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie Ursula Strifler, Pfarramtssekretärin der Evangelische Kirchengemeinde Laudenbach berichtet, startet die Sommerkirche der Bachgemeinden. Der Gottesdienst findet am kommenden Sonntag daher um 10.30 Uhr in der Bonhoefferkirche in Hemsbach statt. red