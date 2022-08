Die „Sombreros“ in Heppenheim wollen hoch hinaus

„Wer will als Nächstes fliegen?“: Ein Angebot, das am Freitagnachmittag glücklicherweise nichts mit Schule oder Job zu tun hatte, sondern sich am vorletzten Tag der Heppenheimer Ferienspiele an neun Teenager im Alter von 13 bis 15 Jahren richtete. Die gehörten zur Ferienspielgruppe „Los Sombreros“ und waren mit ihren Betreuern Ronja Rettig und Fabian Wilde bei drückender Schwüle vom Schwimmbad

...