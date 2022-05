Die Segler legen wieder ab

Heppenheim. Nach coronabedingter zweijähriger Pause geht es auch auf dem Gelände des Wassersportvereins Bergstraße am Heppenheimer Bruchsee wieder los. Den Auftakt macht der erste Teil der Vereinsmeisterschaft am Samstag, 21. Mai. Die erste Wettfahrt wird gegen 12 Uhr gestartet, den weiteren Ablauf bestimmt der Wind. Für Sonntag, 22. Mai, lädt der Wassersportverein zu einem Tag der offenen Tür mit Schnuppersegeln ein. Das Schnuppersegeln beginnt um 14 Uhr am Steg des Vereinshauses am Bruchsee. Gesegelt wird auf größeren Booten mit einem erfahrenen Skipper an Bord. Kinder und Jugendliche können sich über das Segeln informieren und es selbst ausprobieren. red

