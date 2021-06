„Eigentlich produzieren wir saubere Luft“, sagt Stefan Berbner, Chief Operating Officer (Betriebsleiter) der AAF International, die ihre Europazentrale seit zwei Jahren an der Odenwaldstraße in Heppenheims Westen betreibt. Genau genommen geht es aber um ein Vorprodukt: um Luftfilteranlagen. Und die sind in Corona-Zeiten begehrt, helfen sie doch, krankheitsauslösende Aerosole in der Raumluft zu

...